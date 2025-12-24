ブルーとブラックの小型路線バスがある朝、浙江省麗水市松陽県の客運総合サービスセンター停留所から出発し、新街頭停留所に向かった。よく観察すると、このかわいらしい外観の路線バスの運転席には運転手がおらず、バックミラーの位置にはセンサーカメラが搭載されている。人民日報が伝えた。松陽県人民病院に向かう李さんはこの「無人小型バス」について、「発進も停車もなめらかで、乗り心地も安定しているし、高齢者だと無料で