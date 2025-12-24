Photo: mio 加湿器はメンテナンス性こそ正義。部屋の空気が乾燥するこの季節、加湿器はやっぱり必須。これまで超音波加湿器、 気化式加湿を使ってきたものの手入れが面倒で、短期間のうちに買い替えるなんてことを繰り返してきました。そうして2019年に購入してから6年間も使い続けているのが、象印の「スチーム式加湿器EE-RN50」。沸かして加湿するからぬめらず、本当に清潔なんです。とに