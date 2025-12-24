リーグ・アンのモナコは12月22日、所属する南野拓実が左膝前十字靭帯断裂の重傷を負ったと発表した。30歳の日本代表MFは、21日のオセール戦で相手選手と接触して負傷。途中交代となっていた。ワールドカップ出場がほ絶望的になったという悲報は世界各国で報道された。とくに隣国の韓国では、複数のメディアが次々にこの悲いニュースを伝えた。そのひとつ、『Xports News』は「日本のワールドカップ優勝プランはすでに危機に