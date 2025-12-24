◆サッカーアフリカ選手権▽１次リーグＣ組第１節チュニジア３―１ウガンダ（２３日、モロッコ）北中米Ｗ杯で日本と同組に入っているチュニジアがグループリーグ初戦で、ウガンダに快勝した。４―３―１―２システムで臨んだチュニジアは前半１０分に、ＣＫからＭＦエリス・スキリ（フランクフルト）が頭で合わせて先制した。同４０分には左からのパスをコペンハーゲン所属のＦＷエリアス・アシュリが右足のダイレクトボ