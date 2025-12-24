集まりが増える12月。ほめられ確定のパスタで、食卓を盛り上げたいところ。そこでインスタグラムのフォロワー4.9万人、センスのよい盛りつけが魅力のleikoɡa（@leikoga）さんに、とっておきのおしゃれパスタ『鮭のクリームパスタ』を教えて頂きました。身近な材料で作れるのに、仕上がりはまるでお店のよう。生クリームと牛乳の軽やかなコクに、昆布だしのうまみを忍ばせるのがポイントです。ごろっと入った鮭が、ごちそう感