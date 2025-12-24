男子ゴルフで国内ツアー通算９４勝を挙げたジャンボ尾崎こと、尾崎将司さんが２３日、Ｓ状結腸がんのため死去した。７８歳だった。２４日、長男の智春さんが発表した。日本のゴルフ界の大スターの訃報に、日本中が悲しみに包まれた。今年は一時代を築いた各スポーツのレジェンドの訃報が続き、６月に“ミスタープロ野球”と呼ばれた長嶋茂雄さんが８９歳で、８月にはサッカー元日本代表のレジェンドストライカー、釜本邦茂さん