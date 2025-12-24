２４日の東京外国為替市場のドル円相場は、午前１０時時点で１ドル＝１５５円９９銭前後と前日の午後５時時点に比べ８銭程度のドル安・円高となっている。 ２３日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５６円２３銭前後と前日に比べ８０銭強のドル安・円高で取引を終えた。同日の日本時間夕方には為替介入への警戒感から一時１５５円６５銭まで軟化したが、７～９月期の米実質国内総生産