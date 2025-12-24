東京機械製作所が４日続伸している。同社は２３日、下野新聞社（栃木県宇都宮市）から次世代型標準輪転機「ＣＯＬＯＲＴＯＰＥＣＯＷＩＤＥ３」２セットを受注したと発表しており、好材料視されている。 「ＣＯＬＯＲＴＯＰＥＣＯＷＩＤＥ３」は、最新の技術を取り入れ、損紙やメンテナンスコストの低減にも寄与する４×１型の新型輪転機で、１時間あたり最大１３万部・３２ページ（２４ページカラ