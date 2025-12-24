トロナジャパンは24日、同社が販売する「おかず三昧 海老といかのひとくち揚げ」の自主回収を発表した。回収対象個数は11万320袋（1379ケース）となる。「おかず三昧 海老といかのひとくち揚げ」自主回収の告知発表で「【自主回収】トロナジャパン「おかず三昧 海老といかのひとくち揚げ」自主回収のお詫びとお知らせ」と題し、「一部商品において、本来の風味と異なる商品の流通が判明しました」と説明。「製造工場内にて原因