テレ東では、あす12月25日（木）夜６時25分より、「昭和＆平成 うわっ！懐かしいなぁ あったなぁグランプリ」を３時間半にわたって放送します。この番組は、昭和と平成の懐かしいあるあるを「それあったなぁ」とみんなで懐かしみながら、ほっこりする特番。懐かしい商品や記憶に刻まれたCMなどのVTRを一挙公開！そのあと出題される“お題”に対し、ゲストが「懐かしいあるある」を回答していきます。例えば…≪お題例≫●昭和・