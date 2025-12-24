米スポーツサイト「ブリーチャー・ネーション」は２３日（日本時間２４日）がドジャースの大谷翔平投手（３１）にいちゃもんを付けた。カブスのＰＣＡことピート・クローアームストロング外野手（２３）から「重要な王座を盗んだ」と報じたのだ。その「王座」とは、ＭＬＢ公式サイトが２２日（同２３日）に発表した「今季のベストバットフリップ（バット投げ）ランキング」だ。「彼（大谷）が唯一無二の存在であることは否定で