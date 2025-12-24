【モデルプレス＝2025/12/24】女優の武井咲と土屋太鳳が23日、都内にて開催された「ワーナー・ブラザース映画ファンフェスティバル・グランドフィナーレ」に佐藤健、青木崇高とともに出席。美しいドレス姿を披露した。【写真】31歳女優・3児の母、変わらぬ抜群スタイル◆武井咲＆土屋太鳳、対照的な着こなしで美貌放つ映画『るろうに剣心』にて、主人公・緋村剣心を居候として受け入れた神谷薫役・武井咲を務めた武井と、御庭番衆