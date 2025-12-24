寒い季節ならではの「ファーライク」素材は、トレンドとしても今季は特に注目度の高い存在。ふわふわとした毛並みがラグジュアリーな雰囲気を醸して、コーデのランクアップが狙えます。【ZARA（ザラ）】では、これからの季節にまだまだ活躍しそうな「フェイクファーコート」がでは早くも値下げに。アウターが手放せない時期だからこそ、主役級のアイテムなら即サマ見えも叶いそう。お得な価格