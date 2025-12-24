¥¸¥ç¥¤¥Õ¥ëËÜÅÄ¤Ä¤¯¤ÐFC¤¬MF´Ø¸ý·±½¼¤ò´°Á´°ÜÀÒ¤Ç³ÍÆÀ¥¸¥ç¥¤¥Õ¥ëËÜÅÄ¤Ä¤¯¤ÐFC¡Ê´ØÅì2Éô¡Ë¤Ï12·î24Æü¡¢COEDO KAWAGOE F.C¤è¤êMF´Ø¸ý·±½¼¤¬2026¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é²ÃÆþ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¸µÆüËÜÂåÉ½¤Î¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤¬¿·Å·ÃÏ¤òµá¤á¤ë·èÃÇ¤ò²¼¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤Þ¤µ¤«¤Î¡ª¡×¡Ö¥Ó¥Ã¥¯¥ê¡×¤È¶Ã¤­¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£39ºÐ¤Î´Ø¸ý¤Ï¡¢Äëµþ¹â¹»¤«¤é2004Ç¯¤Ë¥Ù¥¬¥ë¥¿ÀçÂæ¤Ø²ÃÆþ¤·¥×¥í¥­¥ã¥ê¥¢¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤ë¤È¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¤òÉð´ï¤Ë¼çÎÏ¤È¤·¤Æ³èÌö¡£