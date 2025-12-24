スイスホテル南海大阪は、冬の味覚をテーマにした「Winter International Lunch Buffet」を12月1日から2026年2月28日まで開催する。メニューは、旬の寒さわらを炙りいちごとサルサヴェルデを合わせた「寒さわら炙りスモーク」、「アンコウのエスカベーシュ」、「サムゲタン」、「牛肉の赤ワイン煮込み」、「茄子とミートソースのムサカ風グラタン」など。ライブキッチンでは、平日に「ハーブでマリネした牛サーロインのロースト」