◆ひとりビュッフェこそ、いちばんの贅沢！年末年始のご褒美に、カニやスイーツも好きなだけ。横浜のホテルレストラン5選 写真：インターナショナル・ビュッフェ・レストラン「PACIFIC TABLE（パシフィック・テーブル）」／ウェスティンホテル横浜誰にも気を使わず、自分のペースで楽しめるビュッフェは、実はおひとりさまにこそ心地いい選択。自分のペースで好きなものを好きなだけ味わう自由が、気持ちを弾ませ、この上ない贅沢