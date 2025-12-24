2025年シーズンの米大リーグ（MLB）ワールドシリーズ連覇を成し遂げたドジャース。今年もその中心にいたのは、大谷翔平だった。自己最多・球団記録の55本塁打、２年連続50本塁打超という打撃だけでなく、投手としても再びマウンドに上がり二刀流を復活させた。「中０日登板」で胴上げ投手となった山本由伸、リリーフに転向した佐々木朗希とともに話題をかっさらったスーパースターが、ポストシーズンで見せた１試合で10K（奪三振