エムティーアイは12月21日、「女性の健康課題と働き方に関する意識・実態調査」の結果を発表した。調査は2025年10月31日〜11月4日、女性3,601名を対象に、同社が運営する「ルナルナ」「ルナルナ 体温ノート」「ルナルナ ベビー」にて行われた。○「女性の健康課題によって仕事に影響がある」8割超月経随伴症状やPMS、更年期症状などの女性の健康課題に悩んだことがあるか聞いたところ、「ある」と回答した女性は8割以上にのぼった