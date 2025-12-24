ベテランプレーヤーの矜持〜彼らが「現役」にこだわるワケ（2025年版）第10回：清武弘嗣（大分トリニータ）／中編photo by Masterpress/Getty Images前編◆家長昭博には咎められた――清武弘嗣にとって干された数カ月が「プロ」としての原点になった＞＞清武弘嗣が、レヴィー・クルピ監督によって植えつけられた"数字"への意識をより強めたのは、2012年夏に自身にとって初めての海外、ドイツのニュルンベルクに移籍してからだ。