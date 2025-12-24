トム・ヒドルストン主演/製作総指揮の大ヒットスパイスリラーの続編ドラマ「ナイト・マネジャー」シーズン2が、2026年1月11日（日）よりで独占配信開始となることがわかった。日本語予告、キービジュアル、場面写真が届けられた。 ﻿ 初回に一挙3話配信開始され、その後毎週日曜に1話ずつ配信、最終話となる第６話は2026年2月1日（日）に、英国を除く全世界のPrime Videoで独占配信される（