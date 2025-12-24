甲斐田裕子さん、王谷晶さん=篠塚ようこ撮影王谷晶さんの小説『ババヤガの夜』（河出文庫）の英訳版が2025年7月、世界最高峰のミステリー文学賞である英国推理作家協会「ダガー賞」翻訳部門を受賞。原作がオーディオブック化され、12月12日からAmazonオーディブルで配信が始まりました。日本人作家初の快挙を成し遂げた王谷さんと、本作の朗読を担当した声優の甲斐田裕子さんに、声で聴く『ババヤガの夜』の魅力について聞きまし