ハンバーガーチェーン「マクドナルド」は12月26日から、子ども向け商品『ハッピーセット』において、「すみっコぐらし」「おさるのジョージ」のおもちゃ第2弾(各4種)の提供を開始する。第2弾のおもちゃは2026年1月8日までの提供を予定しているが、数量限定のため、なくなり次第終了となる。おもちゃはランダム配布で、種類を選ぶことはできない。マクドナルド「ハンバーガー ハッピーセット」〈「すみっコぐらし」第2弾は“お手紙