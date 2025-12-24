とんかつ専門店「松のや」は、12月24日(水)午後3時から、「海老海老フェア」を全店で開始する(一部店舗を除く)。ロースかつと海老フライを盛り合わせた「ロースかつ&海老フライ定食」(税込970円)の販売価格を変えずに、海老フライを「有頭大海老フライ」にグレードアップ、または1尾増量するもの。2026年1月7日(水)午後3時までの期間限定で行う。店内飲食のほか、持ち帰りにも対応する。株主優待券は使用できない。フェア期間