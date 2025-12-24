クリスマスには、とっておきのプレゼントを贈って、大好きな彼女に喜んでもらいたいもの。しかし、品物選びを間違ってしまうと、「デリカシーに欠ける」と怒りを買ってしまう可能性があるようです。そこで今回は、10代から20代の独身女性に聞いたアンケートを参考に「『無神経すぎ！』と彼女を激怒させるクリスマスプレゼント」をご紹介します。【１】女の子はこういうのが好きでしょ…と「元カノにあげたのと同じアクセサリー」「