ジャンボ尾崎さん死去「異例経歴」を辿る 野球選手からゴルファーに転身

  • 23日、尾崎将司さんがS状結腸がんのため78歳で死去した
  • 尾崎さんは、国内ツアーで最多の通算94勝を挙げているレジェンド
  • 1948年に徳島県で生まれ、プロゴルファーに転身した
