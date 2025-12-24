２００９年にリング禍で亡くなった全日本、ノアで活躍した名プロレスラー、三沢光晴さん（享年４６）の願いが現実になった。大相撲の富士ケ根親方（６１）＝元小結大善＝が三沢さんから贈られた化粧まわしを、今年の九州場所で、十両・西ノ龍（境川）が初めて使用した。親方は「約束を果たせて良かった」と目を細めた。◇◇エメラルドグリーンの下地に「ＮＯＡＨ」の旧ロゴが映えた化粧まわし。九州場所の序盤５日