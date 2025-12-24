【山田美保子のミホコは見ていた！】久々の大物共演者夫婦の誕生だ。２３日、波瑠と高杉真宙が双方のインスタグラムを更新し、結婚発表。２人は今月上旬、揃って都内の区役所に婚姻届を提出し、身内だけで結婚式も挙げたそうだ。２３年４月期のドラマ「わたしのお嫁くん」（フジテレビ系）がきっかけとなり、交際期間は約２年。マスコミにキャッチされることもなく、１０月期、波瑠は「フェイクマミー」（ＴＢＳ系）、高杉は