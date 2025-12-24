働いていると、職場の人間関係に悩まされることがあります。あまりにヒドいことをされると、働くこと自体が怖いと思ってしまうこともあるようです。『前の職場でされたイヤなことや言葉を思い出して、働くのが怖いと思ってしまう……。働かないと貯金が減るだけなのに。勇気を出して転職活動するしかないのかな？ブランクがあけばあくほど自信をなくしますか？』そう綴ったのは、元職場での人間関係に疲れて退職したという投稿者