日本テレビは、おこめ券を配布するかどうか全国の自治体に独自調査しました。最も多い回答は「未定」でしたが、半数弱は「しない」でした。どんな理由が挙げられたのでしょうか？流通現場ではコメ余りも起き、「値崩れする」と見通す専門家もいます。そこで今回の#みんなのギモンでは、「おこめ券の配布する？しない？」をテーマに解説します。■全国108の自治体に独自調査山粼誠アナウンサー「国はおこめ券の配布などの財