¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤¬ÆîÊÆ¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Ø¤Î°µÎÏ¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢¹ñÏ¢¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ãÍý»ö²ñ¤Ï²ñ¹ç¤ò³«¤­¤Þ¤·¤¿¡£¹ñÏ¢°ÂÊÝÍý¤Ï23Æü¡¢¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤ÎÍ×ÀÁ¤ò¼õ¤±¶ÛµÞ²ñ¹ç¤ò³«¤­¤Þ¤·¤¿¡£²ñ¹ç¤Ç¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤¬¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤ò½Ð¹Á¤·¤¿ÀÐÌý¥¿¥ó¥«¡¼¤òÙ½Êá¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤ò¤á¤°¤ê¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤È¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤¬ÈóÆñ¤Î±þ½·¤ò·«¤ê¹­¤²¤Þ¤·¤¿¡£¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¥â¥ó¥«¥À¹ñÏ¢Âç»È¡Ö·«¤êÊÖ¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¶¼°Ò¤Ï¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥¢¥á¥ê¥«À¯ÉÜ