¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¢ÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¤Î¾¾°æ¥±¥à¥ê¡Ê32¡Ë¤¬¡¢23ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·ÏÆÃÈÖ¡ÖÇ¯ËöÇú¾Ð¤µ¤ó¤Þ¸æÅÂ!!¤ª¤Ò¤È¤êÍÍ¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹º£Ç¯´èÄ¥¤Ã¤¿Í­Ì¾¿Íº×¡×¡Ê¸á¸å7»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¼Ì¿¿»£±Æ¤òµá¤á¤é¤ì¤¿ºÝ¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¥È¡¼¥¯¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Öº£Ç¯Æü¾ïÀ¸³è¤Ç°ìÈÖÊ¢¤¬Î©¤Ã¤¿¤³¤È¡×¡£³¹Ãæ¤ä½ÐÀè¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤Ë¼Ì¿¿»£±Æ¤òµá¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¾¾°æ¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÀ¼¤«¤±¤Æ¤¯¤ë¿Í¤¤¤Þ¤»¤ó¡©¤¿¤Þ¤Ë¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤¹¤È¡¢¡ÖËÍ1²ó¡¢¿·´´Àþ¤ÇÉÊÀî