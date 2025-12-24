Èøºê¾­»Ê¤µ¤óÃË»Ò¥×¥í¥´¥ë¥Õ¤ÇºÇÂ¿¤Î¹ñÆâÄÌ»»112¾¡¤È³èÌö¤·¡¢¡Ö¥¸¥ã¥ó¥Ü¡×¤Î°¦¾Î¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤¿Èøºê¾­»Ê¤µ¤ó¤¬23Æü¡¢S¾õ·ëÄ²¤¬¤ó¤Î¤¿¤á»àµî¤·¤¿¡£¿ÆÂ²¤¬24Æü¡¢È¯É½¤·¤¿¡£78ºÐ¤À¤Ã¤¿¡£