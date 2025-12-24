男子ゴルフで国内ツアー通算９４勝を挙げたジャンボ尾崎こと、尾崎将司さんが２３日、Ｓ状結腸がんのため死去した。７８歳だった。２４日、長男の智春さんが発表した。発表文全文は次の通り。「約１年前の診断後、本人の強い意志により自宅療養を続けてまいりました。ここに生前のご厚誼を深く感謝し、慎んでご通知申し上げます。葬儀につきましては故人の遺志により近親者のみの家族葬として執り行います。誠に勝手ながら御