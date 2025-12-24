タレントの武井壮（52）が24日までにX（旧ツイッター）を更新。Snow Manを倒すには、今年の大ヒット曲「カリスマックス」の時に「ボディ」しかないと、倒し方を伝授した。ただ、身長が高いラウールに対しては「別の方法が必要だ」と、注釈を入れている。武井は、30秒間で、25発の強烈な右フックをサンドバッグにたたき込む動画とともに、Snow Manの倒し方を公表した。相手に対して左足が前になる右構えのオーソドックススタイルで