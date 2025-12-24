監修医師：松本 学（きだ呼吸器・リハビリクリニック） 兵庫医科大学医学部卒業 。専門は呼吸器外科・内科・呼吸器リハビリテーション科。現在は「きだ呼吸器・リハビリクリニック」院長。日本外科学会専門医。日本医師会認定産業医。 中葉症候群の概要 中葉症候群とは、右肺にある中葉が閉塞して無気肺や慢性的な炎症を起こす病気です。1937年にBrockらによって初めて報告され、1948 年に Graham らが中葉症候群として報