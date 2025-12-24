生活介護事業所は、障害のある方で常時介護が必要な方に対し、日中にさまざまな支援を提供する施設です。食事や入浴、排せつなどの日常的な介助だけでなく、創作活動や機能訓練なども含めて総合的にサポートし、利用者の自立促進と社会参加を目的としています。本記事では、生活介護事業所の概要や提供されるサービス内容、費用の目安、利用開始までの手続きを解説します。 監修社会福祉士：小田村 悠希（社会福祉