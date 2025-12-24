発達障害を抱える子どもたちが日常で感じる「他者とのコミュニケーションの難しさ」。その背景には、運動や感覚情報の処理が関係していることをご存じでしょうか？ 赤ちゃんが自分の体を認識するところから始まり、他者との言葉のやり取りができるようになるまで、コミュニケーションは段階を踏んで発達します。しかし、どこかでつまずきがあると、その影響が次の段階へと波及してしまうことも。今回は、作業療法士の