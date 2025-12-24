国際サッカー連盟（FIFA）は22日、年内最後となる最新の男子世界ランキングを‍発表した。中国は前回と変わらず93位で、アジア勢で14番手だった。中国スポーツメディアの直播吧はこれに関連し、2014年以降の年末時点の中国の世界ランキングを紹介し、今年の93位はここ11年で最低だったと伝えた。直播吧によると、中国の世界ランキングは、2024年末が90位、23年末が79位、22年末が80位、21年末が74位、20年末が75