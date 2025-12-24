TBSの若林有子アナウンサー（29）が23日、自身のインスタグラムを更新。学生時代からの「憧れ」だというフリーアナウンサーとの共演ショットを投稿した。「年内最後のサンジャポで憧れの小川彩佳さんと」とつづり、同局の「news23」でメインキャスターを務める、フリーアナウンサーの小川彩佳とのツーショットを披露した。「大学生の頃、インターンシップで小川さんのお話を聞いて『こんな大人になりたい！』と思って真剣に