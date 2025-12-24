心筋梗塞で緊急入院したNHK・Eテレ「おかあさんといっしょ」9代目うたのお兄さんとして知られる杉田あきひろ（60）が24日、インスタグラムを更新。手術が無事終了したことを報告した。杉田は病院のベッドに笑顔で横たわった写真をアップし、「本日、心臓カテーテル手術を受け、無事成功に終わりました！」と報告。「3時間まるまるかかっての初オペでしたが何とか終わり、ステンドは2本胸に入りましたが経過良好だそうです！」と説