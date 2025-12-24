「和歌山県の九つの水源のうち、七つが中国関係者に買われた」とする誤情報がＳＮＳで拡散している問題で、和歌山県の宮崎泉知事は２３日、定例記者会見で「水源の定義が不明瞭だ。誤情報、偽情報になると認識している」と述べた。６月２０日に配信されたインターネットテレビ「ＡＢＥＭＡ（アベマ）」の討論番組「ＦｏｒＪＡＰＡＮシーズン３」では、ナレーションで「若手県議が調査した結果、和歌山県にある九つの水源の