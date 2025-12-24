Photo: 山田洋路 こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。もう、天気予報を気にしてランニングのスケジュールを変える必要はない。そう思える理由が、この全天候型ランニングシューズには詰まっていました。「Pure 2.0」の実際の着用感と、容赦ない水かけテストの結果をレポートします。タフなのに、スマート！