Image: MIT これがチップのスタンダードに？世はAIバブルの煽りを受け、電力へのしわ寄せやPCパーツの価格高騰など、さまざまな影響が表面化しています。これまでと同じでは追いつかない〜。そんな現状を変える上で、チップ製造分野に技術革新の光が差している実態を、Notebookcheckが報じましたよ。積み上げ新構造が開く可能性一般的な半導体チップの構造は、コンピューターの演算処理を担