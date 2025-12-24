今日24日は低気圧が発達しながら日本付近に接近するため、各地で気圧の変化が大きくなるでしょう。全国的に気圧が低下傾向で、太平洋側を中心に影響度が大きい予想です。体調に変化が出やすい方はしっかりと対策をしましょう。今日24日は各地で気圧が急降下低気圧が接近中今日24日は全国的に気圧が下がる傾向です。その原因は前線を伴った2つの低気圧で、午前6時の天気図を見ると、それぞれの低気圧が日本付近に近づいてきている