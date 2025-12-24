¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤ÎÉÚÅÄÍ­µª¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê27¡Ë¤¬¡¢23Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥µ¥ó¥¿¥³¥¹»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£ÉÚÅÄ¥¢¥Ê¤Ï¡Öº£Ç¯¤â¥µ¥ó¥¿¥¯¥í¡¼¥¹¤Ë¡×¤È¤Ä¤Å¤ë¤È¡¢½Ð±é¤¹¤ë¡Ö¥¦¥¤¥Ë¥ó¥°¶¥ÇÏ¡×¤ÇÈäÏª¤·¤¿¡¢¥¹¥«¡¼¥È¤«¤éÈþµÓ¤ò¸«¤»¤ë¥µ¥ó¥¿¤Î¥³¥¹¥×¥ì»Ñ¤òÅê¹Æ¡£¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Î´õË¾¤Ï¤ª·è¤Þ¤ê¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¤ÈÌä¤¤¤«¤±¡Ö»ä¤Ï¤Þ¤ÀÇº¤ßÃæ¤Ç¤¹¡Ä!¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤«¤ï¤¤²á¤®¤Æ¥­¥å¥ó»à¡×¡ÖµÓÀþÈþ¡×¡ÖËþÂ­ÅÙMAX¤ÎºÇ