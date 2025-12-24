テレビ東京は25日午後6時25分から、『昭和＆平成 うわっ！懐かしいなぁ あったなぁグランプリ』を3時間半にわたって放送する。【番組カット】かっこいい…ブラウンで統一されたスーツを着こなした丸山隆平番組は、昭和と平成の懐かしいあるあるを「それあったなぁ」とみんなで懐かしみながら、ほっこりする特別番組。懐かしい商品や記憶に刻まれたCMなどのVTRを一挙公開。その後、出題される“お題”に対し、ゲストが「懐かし