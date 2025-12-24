お笑いコンビドンデコルテの渡辺銀次（40）が23日に自身のインスタグラムを更新。「M−1グランプリ」のオフショットを公開した。「先日テレビの世界に入ってきました#自撮り棒#渡辺銀次#M1グランプリ2025」と記し、恒例の自撮り棒で撮影した写真を多数投稿。決勝スタジオの三八マイクや、令和ロマンのくるま（31）自身のラジオの公式グッズ「わたなべ」と描かれたキーホルダーを手にする写真や、ファイナリストたちとM−1打