¤È¤Á¤®¤ÎÊ¸²½¡¦·Ý½Ñ¤Î¿¶¶½¤ò¿Þ¤ë¡Ö¸©·Ý½Ñº×¡×¤ÎÉ½¾´¼°¤¬¤³¤Î¤Û¤É¡¢±§ÅÔµÜ»Ô¤ÎÆÊÌÚ¸©¸ø´Û¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ¸©·Ý½Ñº×¤Ï¡¢Àï¸å´Ö¤â¤Ê¤¤£±£¹£´£·Ç¯¤Ë»Ï¤Þ¤ê¡¢¤³¤È¤·¤Ç£·£¹²óÌÜ¤ò¿ô¤¨¤ë¸©Æâ¤ÇºÇÂçµ¬ÌÏ¤ÎÊ¸²½¤Îº×Åµ¤Ç¤¹¡£º£Ç¯ÅÙ¤ÏÊ¸·Ý¤äÈþ½Ñ¤Ê¤É¡¢£´¤Ä¤ÎÉôÌç¤Î£²£²¤ÎÊ¬Ìî¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¤³¤Î¤¦¤Á¹ç¤ï¤»¤Æ£±£±£·¿Í¤Î¸Ä¿Í¤È£±£°¤ÎÃÄÂÎ¤¬Æþ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÊ¬Ìî¤ÎÂåÉ½¼Ô¤Ë¡¢¸©Ê¸²½¶¨²ñ¤ÎÃæÄÅÀµ½¤²ñÄ¹¤«¤é¾Þ¾õ¤¬¼êÅÏ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ¼õ¾Þ¼Ô