俳優・平川結月が2026年4月始まりの卓上カレンダー『平川結月CALENDAR 2026.4-2027.3』を2026年2月24日にワニブックスから発売。初カレンダーとなる。【写真】初のカレンダーでさまざまな表情を見せる平川結月『王様戦隊キングオージャー』のリタ・カニスカ役で一躍ブレイクし、映画『スペシャルズ』の公開を来春に控える平川。今作では、休日にふらりと小旅行へ出かけた平川を追うように、レトロな喫茶店、神社の参道、趣のあ