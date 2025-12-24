２０２６年４月から、信号無視などの自転車の交通違反に対して反則金を科す制度、いわゆる青切符が導入されることを受け、自転車レースチームに所属する現役の高校生が、冬休みを前に同級生らに制度の正しい理解を呼び掛けました。 終業式の２３日、自転車のマナーアップや反則金制度について説明を行ったのは、大田原高校３年で実業団自転車チーム「ブラーゼンサイクリング倶楽部」に所属する大森